Italiaans icoon heeft vernietigende mening over Belgen van Milan, maar zet er wel eentje uit de wind

Christian Vieri heeft in aanloop naar de derby in de Champions League tussen Inter en AC Milan zijn licht laten schijnen over de Belgen in Milaan. En hij is niet mals voor enkele van hen.

Volgens Vieri is er in de aanval maar één certitude bij Inter en dat is niet Romelu Lukaku. "Lautoro Martinez is de beste aanvaller die er rondloopt, daarom moet hij altijd starten”, vertelt Vieri in La Gazzetta dello Sport.

“Hoewel Lukaku doelpunten heeft gemaakt in alle vijf de derby’s die hij als starter heeft gespeeld, is hij toch een twijfelgeval. Hij heeft dit jaar niet gepresteerd naar zijn niveau. Ik verwacht meer van hem.”

Maar ook Divock Origi van AC Milan kreeg een veeg uit de pan. “Van Origi had ik veel meer verwacht. Bij Liverpool was hij bijna altijd beslissend in de topwedstrijden die hij speelde. Daar heb ik nu nog niet veel van opgemerkt."

Charles De Ketelaere krijgt respijt van de voormalige topspits, die zes seizoenen voor Inter speelde en er ook topschutter werd. "De Ketelaere daarentegen is nog jong en die moet je de tijd gunnen om zich aan te passen. Ik heb zelf in San Siro gespeeld. Als jonge voetballer is dat altijd even aanpassen."