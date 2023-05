Opmerkelijk: Genk biedt pas derde keer in decennium tijd contract aan 30-plusser: "Enorme impact"

Genk heeft vandaag bekend gemaakt dat het contract van Patrik Hrosovsky werd opengebroken. De Slovaakse middenvelder verlengde tot 2025. En dat is uitzonderlijk bij Genk voor een speler die meer dan 30 jaar oud is.

Hrosovsky is de voorbije jaren uitgegroeid tot een onbetwiste basisspeler. Samen met Bryan Heynen controleert hij het middenveld. Opvallend: Hrošovský is slechts de derde speler van 30 jaar of ouder in de laatste 10 seizoenen die in Genk een contract krijgt aangeboden.

Danny Vukovic, toen 32 jaar, kwam in het seizoen 2017-2018 transfervrij over van Syndey FC. In het seizoen 2015-2016 maakte Igor De Camargo op 32-jarige leeftijd de overstap van Standard. Alle andere spelers die ouder waren dan 30 jaar, kwamen op huurbasis bij de club.

Head of Football, Dimitri De Condé, concludeert daar twee dingen uit: "Ten eerste dat Genk de ideale opleidingsploeg is en blijft binnen ons land en daarbuiten en de ideale springplank vormt voor jonge talenten richting de Europese (sub)top."

Keuze van het verstand, maar ook van het hart

"En daarnaast toont het de enorme impact die Patrik op onze jonge kern heeft. Hij is op en top professional. Binnen de kleedkamer en op het veld is hij met zijn ervaring één van de drijvende krachten van de ploeg en een verbindende figuur tussen de club en onze supporters."

"Ik ben super tevreden met een verlengd verblijf bij deze mooi club. Zowel binnen de club als door de supporters voel ik mij enorm geapprecieerd. Dit is niet enkel een keuze van het verstand, maar ook van het hart. Mijn vrouw woont hier graag. Mijn zoontje gaat hier ook naar school gaan vanaf september. Genk is mijn thuis", aldus Hrošovský.