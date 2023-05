PSG heeft absolute toptrainer in het vizier die hun CL-droom eindelijk zou kunnen doen uitkomen

PSG is op zoek naar een opvolger voor Christophe Galtier. En deze keer willen ze iemand die hun droom kan doen uitkomen: de Champions League winnen. Daarom hebben ze hun pijlen gericht op niemand minder dan José Mourinho.

Die is nog altijd trainer van AS Roma, maar stuit daar op de financiële beperkingen van de club. Hij kan er nog de Europa League winnen, terwijl hij vorig seizoen de Conference League op zijn naam schreef. Maar ook volgend seizoen zal hij met de club niet in de Champions League spelen.

Volgens RMC Sports zijn er al gesprekken geweest tussen de Portugees en Luis Campos, de adviseur sport van de Franse topclub. Dat wordt ontkend in de entourage van Mourinho, maar het is geen geheim dat Mourinho een nieuwe uitdaging zoekt.

Die zou er wel liggen in Parijs, waar hij waarschijnlijk een nieuwe ploeg moet bouwen na het vertrek van supersterren Messi en Neymar. Mbappé ligt wel nog een hele poos onder contract.