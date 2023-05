"Visser een van de grootste moppen van het Belgisch voetbal" - Referee Department laat zich na kritiek uit over twee fases in #WESCER

Cercle Brugge won dit weekend op bezoek bij KVC Westerlo met 3-5. Na de wedstrijd was er ook wel wat te doen over twee strafschopgevallen.

In de eerste helft kon Ayase Ueda tot twee keer toe vanop de stip zijn doelpuntenaantal opkrikken voor Cercle Brugge.

Tijdens en na de wedstrijd waren er wel wat supporters die zich vragen stelden bij die beslissingen en dat ook deelden op de sociale media.

Jonas De Roeck? Die wilde het achteraf vooral hebben over de intensiteit van zijn eigen ploeg. "Daarmee hebben we het verloren in de eerste helft."

"Er zat te veel afval in ons spel in de eerste helft, na de rust konden we dat niet meer goedmaken", aldus Nene Dorgeles na de wedtrijd."

Juiste beslissingen

Geen kritiek vanuit die kant op de arbitrage dus. Het Referee Department van zijn kant bekeek beide cases. En ze waren ook duidelijk: het ging volgens hen over juiste eindbeslissingen van Lawrence Visser.

"Het Professional Refereeing Department steunt de beslissing van de scheidsrechter" en "Het Professional Refereeing Department verwacht geen VAR-interventie en steunt de beslissing van de scheidsrechter om bij zijn eerder genomen beslissing te blijven", klinkt het op de webstek van de Belgische voetbalbond.