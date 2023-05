Ex-scheidsrechter legt uit waarom VAR de goal van De Bruyne niet afkeurde

Kevin De Bruyne scoorde in de 67ste minuut een knappe goal voor Manchester City. Al zat er volgens velen een reukje aan dat doelpunt.

In de heenmatch van de halve finale in de Champions League speelden Real Madrid en Manchester City 1-1 gelijk. Voor velen leek er geen probleem bij het doelpunt van Kevin De Bruyne, maar na het herbekijken van de beelden was er wel wat te zeggen.

De bal zou aan de zijlijn over de lijn geweest zijn. Televisiezender BeIn gebruikte zelfs 3D-beelden om te tonen dat de bal helemaal over de lijn was en het doelpunt dus nooit goedgekeurd zou mogen worden.

Ook Carlo Ancelotti wondt zich erover op. “De scheidsrechter heeft niet goed opgelet”, klonk het achteraf bij de trainer van Real Madrid. “Ik begrijp niet waarom ze geen VAR gebruikten.”

Ex-scheidsrechter Itturalde Gonzalez liet aan de Spaanse sportkrant AS weten dat de VAR niet moest ingrijpen. “Zelfs al ging de bal een meter buiten, hij kwam nadien wel in de voeten van Camavinga zodat we technisch gesproken van een nieuwe actie kunnen spreken zodat de VAR niet kon ingrijpen.”