Hazard wil contract bij Real Madrid uitdienen, maar... deze club doet hem wél twijfelen om deze zomer te vertrekken

Komt er dan toch een doorbraak in de impasse rond Eden Hazard? De voormalige Rode Duivel is vastbesloten om zijn contract bij Real Madrid uit te dienen. Al doet één club hem twijfelen.

We schreven eerder al dat ook Lille OSC de mogelijkheid onderzoekt om Eden Hazard terug naar Frankrijk te halen. De voormalige Rode Duivel liet al meermaals weten dat hij van plan is om zijn contract (tot medio 2024, nvdr.) in de Spaanse hoofdstad uit te dienen.

Al is er twijfel. Als Lille erin slaagt om ook financieel vlak - Real Madrid gaat niét moeilijk doen over een transfersom - met een leuk voorstel op de proppen te komen is een terugkeer mogelijk. Hazard brak tussen 2008 en 2012 helemaal door bij Les Dogues.