Na de doodsbedreigingen aan Toby Alderweireld heeft Filip Joos héél vreemd verzoek richting Ben Weyts: "Anders roeien we het nooit uit"

Royal Antwerp FC won zondagmiddag van KRC Genk. Het nieuws achteraf waren misschien echter de hallucinante en wansmakelijke berichten die Toby Alderweireld deelde.

Toby Alderweireld kreeg na de match tegen Genk via de chat van Instagram de nodige bedreigingen toegestuurd.

En daarbij ging het wel héél ver, waarop Alderweireld zelf de kat de bel aanbond om dit soort zaken in de toekomst tegen te gaan.

Er werd ook klacht neergelegd tegen de persoon die de bedreigingen heeft geuit. Filip Joos kwam in Extra Time met een verrassend voorstel.

"Ik vind dat er dringend nood is in de onderwijsprogramma's om een uur per week te wijden aan omgang met gsm's, sociale media."

Kentering

"Dat moet een vak worden. Anders roeien we dat nooit uit. Naar de rechtbank stappen is goed, maar het moet er echt uit."

"Wat mij betreft: geen gsm's meer toelaten op school, maar het er wel over hebben. En niet een keer, maar wekelijks. Dat is volgens mij de weg naar de kentering."