OFFICIEEL: Sterkhouder trekt poort van Leuvense Den Dreef achter zich dicht voor nieuw avontuur

OH Leuven heeft geen akkoord kunnen vinden met Musa Al-Tamari en moet hem dus transfervrij laten gaan. Alles is nu in kannen en kruiken.

Het hing al een paar dagen in de lucht en nu is het ook officieel: Musa Al-Tamari verlaat België en trekt naar de Ligue 1. De 26-jarige Jordaanse international heeft een akkoord met het Franse Montpellier gevonden en tekende voor een seizoen. © photonews Dit seizoen was hij belangrijk voor OH Leuven met onder meer zes goals en evenveel assists en heel wat kwieke acties. En dus zal de winger dat nu ook moeten gaan laten zien in Frankrijk. Voor OH Leuven is het wél een domper. ✍️⌛️ 𝙈𝙤𝙪𝙨𝙖 𝙏𝙖𝙢𝙖𝙧𝙞 🇯🇴 et 𝘽𝙚ć𝙞𝙧 𝙊𝙢𝙚𝙧𝙖𝙜𝙞𝙘🇨🇭 vont rejoindre le MHSC pour la saison 2023-2024



➡️ ✍️⌛️ 𝙈𝙤𝙪𝙨𝙖 𝙏𝙖𝙢𝙖𝙧𝙞 🇯🇴 et 𝘽𝙚ć𝙞𝙧 𝙊𝙢𝙚𝙧𝙖𝙜𝙞𝙘🇨🇭 vont rejoindre le MHSC pour la saison 2023-2024➡️ https://t.co/eEH3fTVnzm pic.twitter.com/HquACZxkGM — MHSC (@MontpellierHSC) May 11, 2023 Zij vangen geen transfersom, omdat Al-Tamari deze zomer de club transfervrij kon en mocht verlaten. Er werd nog gekeken naar een contractverlenging, maar die werd niet gevonden. Samen met Al-Tamari kondigde Montpellier ook de komst aan van de Zwitser Becir Omeragic, die overkomt van Zürich.