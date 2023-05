Opvallend: doelpuntenmachines voeren komende twee weken unieke strijd in de strijd en profiteren (opnieuw) van systeem

De komende twee weken kan alles in de Belgische competitie in een beslissende plooi gelegd worden. En er is ook nog de strijd in de strijd.

In play-off 1 is er het dubbele duel tussen Genk en Union dat bepalend kan zijn voor de titel, met Antwerp als mogelijke lachende derde.

En ook in play-off 2 is het alle hens aan dek voor Cercle Brugge en KAA Gent met een dubbel duel tussen beide ploegen.

De kloof tussen beide ploegen is vijf punten, maar De Vereniging wil er nog vol voor gaan. "We gaan op Gent jagen en we blijven in de race. Het zijn de Olympische Spelen niet", blikte Muslic al vooruit.

Ondertussen is er ook nog de strijd in de strijd. Die om de topschutterstitel, de Gouden Stier. Hugo Cuypers zit aan 21 doelpunten, Ayase Ueda zit aan 20 goals.

Beiden trappen ondertussen de strafschoppen bij hun ploeg. Cuypers deed dat het hele seizoen en maakt er al vijf, in oktober trapte Torunarigha er eentje toen Cuypers op de bank zat in Eupen.

Ueda van zijn kant zit ook aan vijf omgezetten elfmeters, recent nog twee tegen Westerlo. In het begin van het seizoen moest hij die eer nog aan Hotic (1 op 2) en Denkey (0 op 1) laten.

Drie strafschoppen die de Japanner mogelijk minstens op gelijke hoogte hadden kunnen brengen - Ueda stond bij de drie elfmeters op het veld, eentje daarvan zelfs op bezoek bij KAA Gent.

Paul Onuachu werd getransfereerd en het seizoen van Gianni Bruno zit erop. Vincent Janssen zit aan 16 goals en lijkt de twee sowieso niet meer te gaan inhalen. In play-off 2 is het sowieso iets makkelijker scoren dan in play-off 1.

Op die manier kunnen Cuypers of Ueda misschien wel in de voetsporen van Hamdi Harbaoui treden, die twee keer topschutter werd als speler van Zulte Waregem in play-off 2. Een keertje ook in een rechtstreeks duel met Teddy Chevalier.