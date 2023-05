Supporters zijn niet bang van Gent, coach is heel helder over doelstellingen: "Want het zijn de Olympische Spelen niet"

De supporters van Cercle Brugge hadden er plezier in het Kuipje tegen KVC Westerlo. En nu komen de duels met KAA Gent.

Heel wat supporters van Cercle Brugge maakten de trip naar de Kempen op zondagmiddag, wat voor een pittig sfeertje zorgde.

Ook in het uitvak dus. "We zijn niet bang voor Gent", klonk het al jennend richting speeldagen 3 en 4 in de Europe play-offs.

© photonews

Cercle Brugge volgt op vijf punten van de Buffalo's in de stand en kan in de onderlinge duels dus gaan knagen aan die achterstand met oog op het proberen halen van Europees voetbal.

"We wisten dat we drie punten moesten pakken tegen Westerlo om in de race te blijven, als we Gent en Standard voorbij willen", aldus coach Muslic achteraf.

Olympische Spelen

"We zullen het nu moeten bewijzen, er komen twee bepalende wedstrijden aan en we gaan nu achter hen aan."

"De honger was er. Dit zijn de Olympische Spelen niet, we willen meer dan alleen maar meedoen en alleen maar spelen."