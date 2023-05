Wat met de toekomst van Romelu Lukaku?: in Engeland weten ze het zeker

Romelu Lukaku keert deze zomer terug naar Chelsea. Dat melden verschillende Engelse media.

Dit seizoen werd Romelu Lukaku door Chelsea aan Internazionale uitgeleend. Daar moest hij zijn carrière terug ietwat herlanceren, na onder Thomas Tuchel vooral op de bank te hebben gezeten. Hij wou dat in een vertrouwde omgeving doen, maar de 1e maanden ging het niet goed. Hij sukkelde van de ene blessure naar de andere.

Toch wou Inter hem graag langer houden. Er werd lang onderhandeld om hem voor een 2e seizoen te huren, maar er werd uiteindelijk nooit een akkoord bereikt.

Ondertussen is er bij Chelsea ook het een en ander veranderd. Vanaf volgend seizoen is Mauricio Pochettino daar de coach en die heeft heel wat interesse in Lukaku. De trainer zou graag met hem een gesprek willen hebben en een team rond de spits bouwen. Zo lijkt een terugkeer alsmaar waarschijnlijker.

Verschillende Engelse media zijn het ondertussen al zeker. Lukaku keert deze zomer terug naar Chelsea. Ook is er een reële kans dat hij zijn carrière er terug zou kunnen herlanceren. De gesprekken met Pochettino zouden er komen en Lukaku zou aan de voorbereiding meedoen.