Antwerp-speler zal dit weekend zijn familiechat zien ontploffen: "Die rivaliteit laat dat niet toe"

West-Vlaming Jelle Bataille staat aan kop met Antwerp en moet het dit weekend opnemen tegen zijn gouwgenoten van Club Brugge. Dat is een rivaliteit die leeft bij beide supportersgroepen.

Dat voelt Bataille ook, zowel rond de club als in zijn privésfeer. "Als ze in de competitie van één ploeg absoluut willen winnen, dan is het van Club Brugge, als Beerschot niet meedoet natuurlijk. Dat voel je, die rivaliteit, en dat is ook mooi, vind ik", vertelt hij in KVW.

Zolang het binnen de perken blijft natuurlijk. "Dat hoort bij het voetbal. Maar het haatbericht dat Toby (Alderweireld, red.) vorige zondag kreeg, heeft niets met voetbal te maken. Wie zoiets doet, is niet goed bij zijn hoofd én achterbaks.”

In zijn familie zitten uiteraard ook wel wat Club Brugge-fans. "In de groepschat van de familie is het leuk om elkaar wat te jennen. Ze supporteren allemaal wel voor mij, maar niet voor Antwerp. Die rivaliteit laat dat niet toe.”