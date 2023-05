'Sébastien Pocognoli topkandidaat voor nieuwe job bij Standard'

Sébastien Pocognoli is de topkandidaat om de nieuwe trainer van SL16 te worden. Dat meldt Sacha Tavolieri.

SL16 speelde sinds dit seizoen in de Challenger Pro League. Joseph Laumann was de hoofdtrainer, maar Standard zoekt een vervanger. SL16 staat met nog een speeldag te gaan 4e in de degradatiegroep.

Volgens Sacha Tavolieri zou Sébastien Pocognoli helemaal bovenaan de lijst staan om Laumann op te volgen. Ook zou de deal tegen eind mei rond zijn.

🔴 Infos #RSCL :

Le #Standard a coché le nom de Sébastien #Pocognoli tout en haut de la liste des remplaçants à Joseph #Laumann - coach du #SL16FC en #ChallengerProLeague - en vue de la saison prochaine. Ce dossier pourrait connaître son dénouement à la fin du mois. #mercato pic.twitter.com/IvWj5v7TRa May 11, 2023

Pocognoli was afgelopen seizoen trainer van Jong Genk waarmee hij voorlaatste staat in de degradatiegroep van de Challenger Pro League. Ook haalde het de 1/8-finales in de Youth League. Daar werd Genk door Atletico Madrid uitgeschakeld.

Bij Standard heeft Pocognoli al een verleden. Hij speelde er tussen januari 2010 en januari 2013. Nadien kwam er nog een 2e periode. Toen speelde hij er tussen juli 2017 en januari 2020.