Vanhaezebrouck grijpt zich in seizoensslot nog naar de haren: "Niet normaal, in trainerscarrière nog nooit meegemaakt"

Het is lang geen seizoensslot zonder zorgen voor Hein Vanhaezebrouck. Hij maakt iets mee wat hij tot dusver als trainer nog nooit meemaakte.

In aanloop naar de uitmatch bij Cercle zijn er bij Gent opnieuw blessuregevallen bijgekomen. "Het is niet wat we gehoopt hadden", lichtte Vanhaezebrouck toe op zijn persbabbel. "Ondanks dat het een week was zonder midweekvoetbal zijn er toch weer wat twijfelgevallen."

"Het zal afwachten zijn tot morgen om te zien of zij de aftrap halen, op de bank zitten of helemaal niet de selectie halen", kan de trainer van de Buffalo's nog geen inkijk geven in zijn basiself. "We hebben heel de week getraind met 13-14 veldspelers. Op het einde van de week waren we met iets meer, met de kritieke gevallen bij."

Verschillende verklaringen

Dan was dat nog maar op halve kracht. De vele blessures achtervolgen Gent eigenlijk al een heel seizoen. "Er zijn verschillende verklaringen. Voor een deel belastbaarheid van sommigen. Het verliezen van spelers maakt dat je met dezelfde mensen verder gaat die de hoge belasting misschien niet aankunnen."

"Jongens die heel weinig getraind hebben vooraleer je ze weer moet gebruiken, wat ook niet ideaal is, haalt Vanhaezebrouck nog aan. "Er zijn jongens die vier-vijf-zes keer uitgevallen zijn, wat ook niet normaal is. In mijn trainerscarrière van meer dan twintig jaar heb ik dit nog nooit meegemaakt." Wel gaf Gent een voorlopige selectie vrij.