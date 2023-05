Walter Meeuws heeft duidelijke boodschap voor Antwerp: "Laat dat maar achterwege"

Dertig jaar geleden speelde Royal Antwerp FC op Wembley de finale van de Beker voor Bekerwinnaars. Voor de toenmalige trainer Walter Meeuws moet daar niet bij stilgestaan worden.

Dertig jaar na de mythische Europese finale staat Royal Antwerp FC op een zucht van een tweede succes dit seizoen. Na de winst in de bekerfinale tegen KV Mechelen maakt The Great Old nog kans op de dubbel.

De fans beseffen heel goed wat er gaande was en is. “Daarin herken ik het huidige Antwerp, dat straks de dubbel kan pakken. De supporters dragen Mark van Bommel niet voor niets op handen. Antwerp heeft net als in mijn tijd niet het klasse-elftal, maar is homogeen en een vechtmachine als het moet”, zegt Meeuws heel erg duidelijk bij Gazet van Antwerpen.

Dit seizoen krijgt het unieke kans om ook nog de titel te pakken, gewoon omdat de omstandigheden zich voordoen. “De manier waarop de ploeg evolueert, vertoont veel raakvlakken met mijn periode. Dáárom: laat die festiviteiten ter ere van dertig jaar Wembley maar achterwege. Antwerp moet vooruitkijken. Nu Club Brugge het laat afweten, ligt de titel binnen handbereik”, zegt Meeuws nog.