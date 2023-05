Géén Vincent Kompany en ook door andere hele grote naam moet een dikke streep getrokken worden

Vincent Kompany had voor zichzelf de knoop al doorgehakt. Ook een andere grote naam zal niet de volgende trainer van Tottenham worden.

Nadat Kompany Burnley naar de promotie naar de Premier League had geloodst, werd de ex-trainer van Anderlecht een hele tijd nadrukkelijk in verband gebracht met Tottenham. Kompany maakte aan alle speculatie een einde door zijn handtekening te zetten onder een nieuw, meerjarig contract bij Burnley.

© photonews

Kompany blijft dus op post bij de promovendus. Ook Julian Nagelsmann kon op de belangstelling van Tottenham rekenen: het is bekend dat er gesprekken geweest zijn tussen de Duitser en de club. Nu valt ook Nagelsmann af: Sky Sports meldt dat de man die bij Bayern ontslagen werd niet langer in aanmerking komt voor de positie in Londen.

BREAKING! Julian Nagelsmann is not in consideration for the vacant Tottenham Hotspur Head Coach role. pic.twitter.com/89yvjWln48 — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 12, 2023

Blijft over uit het rijtje met voornaamste kandidaten: Arne Slot, succescoach van Feyenoord. Het is echter de vraag of Tottenham voor hem een transferbedrag van bijna 7 miljoen euro op tafel wil leggen.