Wie anders dan Dieumerci Mbokani leidt comeback in die Beveren tot slotseconden doet hopen, maar het is tevergeefs

Bij Beveren was de hoop op promotie niet meer bijster groot. Dieumerci Mbokani en co konden weinig anders doen dan zelf hun laatste match winnend afsluiten en dan was het de vraag of er in de Brusselse derby nog een verrassing uit de lucht kwam vallen.

Eerste opdracht voor Beveren: de jongeren van Club NXT op de Freethiel opzij zetten. Beveren ging ook aandringen, met vooral Nsimba die betrokken was bij de eerste kansen. Het openingsdoelpunt viel toch aan de overkant: Chemsdine Talbi, niet in de selectie bij de A-kern van Club, toonde zijn talent en maakte er 0-1 van. Beveren moest dus vol aan de bak na de koffie. Dieumerci Mbokani liet er geen gras over groeien en maakte al snel gelijk. Tien minuten ver in de tweede helft was de scheve situatie al helemaal rechtgezet door de 2-1 van Barry. Hoggas stelde de overwinning helemaal veilig voor de thuisploeg met de 3-1. Beveren strandt op 1 punt van titel Inmiddels stond het in RWDM-RSCA Futures nog altijd maar 1-0. Er moest daar dus maar eens een gelijkmaker uit de lucht komen vallen en dan was Beveren alsnog kampioen. Die hoop bleef er tot in de slotseconden. RWDM trok de zege echter over de streep. Er kwam nog de 4-1 van Ribeiro Costa, maar geen titel dus voor Beveren.