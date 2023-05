🎥 Barcelona of Standard? Zinckernagel & co schudden iets fenomenaal uit de hoed tegen Westerlo

We schreven deze week nog over de kwaliteiten van Philip Zinckernagel. De speler is ondertussen helemaal terug. En hoe!

Standard deed uiteindelijk geen goede zaak tegen Westerlo met een 2-2 gelijkspel tegen de Kemphanen - Gent is zo de lachende derde. Maar de doelpunten van Zinckernagel en Emond hadden Standard wel lange tijd in polepositie gezet. Tot de late goals van Jordanov en Van Den Keybus dus. 🥵 | ̶F̶C̶ ̶B̶a̶r̶c̶e̶l̶o̶n̶a̶ Standard de Liège old school ! 🔥 #STAWES pic.twitter.com/CM04znpvw3 May 14, 2023 Zeker het eerste doelpunt - dat van Zinckernagel dus - mocht er meer dan zijn. De Deen bewoog goed en via voorbereidend werk van Dönnum en Ohio werd het een knap doelpunt. De arbitrage greep nog in, gelukkig liet de VAR het doelpunt uiteindelijk wél valideren. Want het staat mooi op het scorebord.





