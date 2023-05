Ronny Deila slaat mea culpa: "Ik moet in de spiegel gaan kijken"

Standard leek op weg naar een al bij al makkelijke zege tegen KVC Westerlo. In het slot van de match liep het echter nog helemaal verkeerd.

Emond had een kwartier voor tijd voor een dubbele voorsprong gezorgd en toch werd het nog 2-2 tussen Standard en Westerlo.

Twee dure punten gingen zo verloren, waardoor het Europese ticket haast zeker weg is en naar KAA Gent zal gaan.

"Dit is mijn fout, ik moet deze fout ook toegeven", aldus een eerlijke Ronny Deila op zijn persconferentie na de wedstrijd.

"Ik heb mijn middenvelde niet weten te versterken voor de laatste tien minuten. We hadden de controle niet meer."

Zwaar voor iedereen

Het puntenverlies kwam hard aan: "Dit is zwaar voor iedereen. Ik ben het nog niet tegengekomen als coach, zo twee late doelpunten in blessuretijd slikken."

"Uiteindelijk is het een billijk resultaat gezien de evenwichtige wedstrijd, maar ik moet in de spiegel kijken. Ik had andere keuzes kunnen maken."