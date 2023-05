'Everton maakt de straffe transfersom voor Amadou Onana bekend'

Amadou Onana speelde een sterk seizoen bij Everton. Hij staat dan ook in de belangstelling van heel wat clubs.

Amadou Onana is bijzonder gewild op de transfermarkt. Zeker als de ploeg zou degraderen naar de Championship lijkt een transfer onafwendbaar.

Erik ten Hag heeft al zijn groen licht gegeven om de Rode Duivel deze zomer naar Manchester United te halen, maar dan zal er wel fors betaald moeten worden.

Everton betaalde aan het Franse Lille 35 miljoen euro om Onana binnen te halen. De Engelse club zou nu liefst 57 miljoen euro willen cashen op de transfer van Onana, zo is te horen in de Engelse kranten.

De middenvelder heeft dit seizoen duidelijk laten zien in de Premier League dat hij klaar is voor een volgende stap in zijn carrière, iets waar de Rode Duivels alleen maar baat bij kunnen hebben.