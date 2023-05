Marc Degryse ziet reden waarom Antwerp zondag helemaal in het voordeel is ten opzichte van Union SG

Royal Antwerp FC is nog steeds leider in de Jupiler Pro League. De volgende speeldag lijkt helemaal in het voordeel van The Great Old te zijn.

Union SG is nog niet uitgeteld in de titelstrijd. Zij zullen het Royal Antwerp FC met veel honger en grinta blijven moeilijk maken. “Een pluim voor Karel Geraerts, die drie keer op rij met dezelfde basiself start”, zegt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws. “Dat vertrouwen dat hij die jongens schenkt, betaalt zich terug.” Dat de titelstrijd op de vijfde speeldag van de play-offs zal beslist worden met het duel tussen Antwerp en Union SG lijkt nu zo goed als zeker. Al is Antwerp volgens Degryse komend weekend helemaal in het voordeel omdat het eerder dan Union SG zijn wedstrijd van de vierde speeldag afwerkt. “Antwerp speelt volgende week op Club vóór Union naar Genk moet. Als Antwerp wint, zetten ze Union echt onder druk. Het kleine voordeel dat Antwerp nu heeft, kan zondag nog een pak groter worden”, vertelt Degryse nog.