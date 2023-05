Voormalig Italiaans international keihard voor De Ketelaere, CDK krijgt wel steun van ex-kapitein

De transfer van Charles De Ketelaere is nog geen succes gebleken. In de halve finale van de Champions League vanavond komt hij wellicht niet in beeld. De aanvaller van AC Milan krijgt dan ook zware kritiek te verwerken.

De Ketelaere kan geen goed rapport voorleggen. Met 1 assist en 0 goals in 38 matchen is dat zelfs zwaar gebuisd te noemen. Zijn transfersom van 32 miljoen euro hangt zo als een blok rond zijn nek. Want er komt uiteraard kritiek. “Het is erg om te zeggen maarop dit moment is ‘CDK’ van geen enkel nut. En ik denk niet dat Pioli hem nu nog een kans zal geven”, klonk het bij ex-international Marco Parolo, commentator bij betaalzender DAZN. Ook Sky Sport-reporter Gianluca Di Marzio spaarde hem niet: “Milan heeft bijna heel zijn budget opgedaan aan De Ketelaere, die blijft ontgoochelen.” Ex-kapitein Riccardo Montolivo wou hem wel nog niet afschrijven: “De voornaamste aankoop van Milan rendeerde dit jaar niet, maar hij verdient het niet om afgeschreven te worden. Hij verdient een nieuwe kans.”

Lees ook... Héél opvallende verklaring waarom Lukaku vanavond niet in de basis staat in de halve finale van de CL





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Inter Milaan - AC Milan live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.