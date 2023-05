Van deze weinig fraaie woorden zal Kevin De Bruyne toch even moeten slikken

Kevin De Bruyne was vorige week de doelpuntenmaker in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid. Hij was de enige van Man City die kon scoren.

Real Madrid en Manchester City bleven op een 1-1-gelijkspel steken in de heenmatch van de halve finale van de Champions League. Een knappe prestatie ook voor Kevin De Bruyne die ondertussen 14 keer scoorde in de Champions League, waarvan 11 keer in de knock-outmatchen.

Toch zijn er heel wat journalisten die hem bijlange nog niet tot de topvoetballers op deze planeet rekenen. BBC-journalist James Horncastle is zeer cru. “Om tot de allergrootsten te behoren, moet De Bruyne eens bepalend zijn in de Champions League”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Volgens hem is Man City nog altijd een club zonder rijke geschiedenis, waar alles draait zoals de trainer dat wil. “Vaak wordt het genie en de speelstijl geassocieerd met de filosofie van Guardiola”, klinkt het nog.

De Spaanse journalist Guillem Balague laat eenzelfde geluid horen. “Het is niet vanzelfsprekend om De Bruyne de beste speler van Man City en de Premier League te noemen. In Spanje vinden we hem allemaal een goede speler, maar het is niet zo dat Barcelona en Real Madrid voor hem moeten vechten. Hij is wel degelijk een invloedrijke speler, maar niet op de geweldige manier dat hij de Gouden Bal moet krijgen.”