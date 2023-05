Grandioze fail, maar wiens schuld? "Ik had gedacht dat hij de rol van Ruud Vormer zou overnemen"

Club Brugge beleefde een seizoen om snel te vergeten. De ultieme kwalificatie voor play-off 1 was een succesje, maar dat werd met nul op drie helemaal de kop ingedrukt.

Club Brugge wou zelf de vierde landstitel op rij pakken, maar dat draaide eventjes anders uit. Volgens Rudi Cossey was de honger niet even groot bij iedereen en leek alles een beetje vanzelfsprekend geworden.

Iedereen bij blauwzwart rekende erop dat het allemaal wel in orde zou komen, maar dat gebeurde echter niet. Zo kwam Club Brugge in een negatieve spiraal terecht, met ook twee trainerswissels tot gevolg.

Cossey had in die moeilijke tijden een rol gezien voor Ruud Vormer. “Dan heb je mensen nodig die de boel weer in gang kunnen krijgen. Met Ruud Vormer had je zo iemand, maar ze kozen ervoor om hem aan de kant te schuiven”, klinkt het bij de Krant van West-Vlaanderen.

En zonder Vormer had Cossey ook het geloof dat er iemand was die de boel op scherp zou krijgen. “Ik had gedacht dat Jack Hendry dat op zich zou nemen, maar die werd ook weggestuurd, teruggehaald en er dan toch weer naast gezet. Ik vind dat geen gezonde situatie.”

Al zou de oorzaak ook elders kunnen liggen. “Je vraagt je af of de spelers er wel open voor stonden. Tenslotte kwam hij van Oostende en moest hij tegen jongens die drie keer na elkaar kampioen speelden, zeggen wat ze moesten doen. Dat moet natuurlijk geaccepteerd worden.”