Chaos aan top van voetbalbond: geen CEO en nu ook geen voorzitter meer

Het was de voorbije dagen al een teken aan de wand dat Paul Van den Bulck, voorzitter van de voetbalbond, zwaar onder vuur lag. Nu heeft hij zelf beslist om ontslag te nemen.

De 58-jarige Van den Bulck nam zelf de beslissing, maar nam daarbij de vlucht vooruit. De directie van de voetbalbond sprak deze week in een open brief al over een vertrouwensbreuk nadat hij zich op een “denigrerende en intimiderende wijze” had gedragen.

Van den Bulck besefte zelf dat hij niet langer kon samenwerken met de directie en liet vandaag aan de Raad van Bestuur weten dat hij zou opstappen.

Dat betekent evenwel dat er momenteel geen CEO en geen voorzitter zijn. Peter Bossaert werd twee maanden geleden ontslagen nadat Van den Bulck hem hard had aangepakt. De dagelijkse leiding komt voorlopig in handen van interim-CEO Manu Leroy.