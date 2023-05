Dit is de jongedame die Erling Haaland zijn hart sneller doet slaan

Erling Haaland kent iedereen als de scoremachine van Manchester City. Zijn succes dankt hij naar eigen zeggen aan zijn dieet van organenvlees en het harde werk in zijn jeugd. Maar nu komt daar nog een extra factor bij. Volgens The Sun heeft hij de liefde gevonden bij een Noorse voetbalster.

Het gaat om Isabel Haugseng Johansen, een 18-jarige voetbalster die bij Bryne Fotballklubb speelt. Dat is ook de club waar haaland op zijn vijfde begon te voetballen en er op zijn 15de vertrok.

Isabel is de laatste tijd veel in Engeland gespot en ze zijn recentelijk nog samen op vakantie geweest. De twee kennen elkaar al sinds jongs af aan, maar zouden pas de laatste maanden een koppel zijn.

"Erling is een erg gevoelige en dankbare jongen”, aldus een bron bij ‘The Sun’. “Het zou veel steek maken dat hij samen is met een meisje uit het dorp waar hij is opgegroeid. Iemand die hij al jaren kent. Hij moet de mensen rondom hem kunnen vertrouwen, zodat hij kan focussen op het voetbal.”