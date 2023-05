Gent wil Colombiaan die ze al enkele jaren op de radar hebben staan nu wel binnenhalen voor een prikje

Hein Vanhaezebrouck heeft het al meermaals aangegeven: met zo'n kleine kern wil hij niet meer werken. KAA Gent is dan ook op zoek naar versterking. Ook voor de rechterkant. En daar is een Colombiaan stevig in beeld.

Volgens onze informatie staat Walmer Pacheco op het lijstje van de Buffalo's. De 28-jarige rechtsback speelt bij Junior FC in Colombia en staat heel dicht bij een transfer. Hij staat al jaren op de radar van Gent, maar tot nu toe ging de deal niet door. Eind december loopt zijn contract echter af en hij is niet van plan om te verlengen. Hij kan dus voor een prikje opgehaald worden. Dat zijn de spelers die Gent zoekt, want de financiën zijn nog altijd niet van die orde dat ze vel miljoenen kunnen uitgeven. Zijn marktwaarde staat op één miljoen euro. Gent is echter niet de enige die op hem jaagt, want enkele andere Belgische clubs hebben hem ook al opgemerkt. Daarnaast zijn ook AZ en Le Havre geïnteresseerd. Op rechts heeft Gent wel degelijk versterking nodig als er iets gebeurt met Matisse Samoise. Ze hebben nog Alessio Castro-Montes, maar die heeft dit seizoen al moeten depanneren op zowat alle posities.