Guardiola over speciale band met zijn sterspeler: "We roepen op elkaar, I love it!"

De band tussen Pep Guardiola en Kevin De Bruyne is op zijn minst special te noemen. De Spaanse tacticus kwam nog even terug op een opmerkelijk moment tijdens City's demonstratie tegen Real. "We roepen op elkaar, I love it!"

Ondanks de pandoering die City Real verkocht (4-0) in de halve finale van de Champions League, kwam het op een bepaald moment op een akkefietje tussen De Bruyne en Guardiola. "Shut up!", riep de Belgische spelmaker naar zijn coach.

Daar kwam Guardiola voor Sky Sports nog even op terug. "We roepen op elkaar, I love it! Ik hou van dit soort energie. Hoevaak hij op mij roept tijdens trainingen... dit is wat we nodig hebben. Het is totaal niet persoonlijk, dit zijn dingen die nodig zijn om een goed team te vormen."