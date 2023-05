Mogelijk nog veel grotere bom die straks ontploft bij de voetbalbond

We hebben de hele storm gehad rond Steven Martens, de voormalige CEO van de KBVB. Die moest opstappen omdat er met het geld gesmeten werd, zo bleek. De raad van bestuur van de voetbalbond vermoedt nu echter dat er eenzelfde scenario gebeurd is en bestelde een audit.

Volgens HLN zal die audit de volledig werking van de voetbalbond doorlichten. Alle financiële stromen en de efficiëntie van de verschillende departementen zullen bekeken worden. Het directiecomité had daar een andere visie over en haalde aan dat de bond de laatste jaren enkle maar stappen vooruit zette.

“Als dat het geval is, dan hebben ze toch niets te vrezen bij een audit?”, vernam de krant via een bestuurder. De raad van bestuur vreest echter dat er weer met geld door ramen en deuren gesmeten is. Zo werd er onder Steven Martens een verlies geboekt van 206.000 euro terwijl het WK in Brazilië heel wat had opgebracht.

Het zijn de profclubs die de audit vragen, want zij betalen elk seizoen zo'n 10 à 12 miljoen euro aan de voetbalbond. En ze willen weten wat daarmee gedaan wordt.