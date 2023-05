Vanhaezebrouck klopt zichzelf hard op de borst: "Daarom is het niet slecht dat we mee beslissen"

Het was een Hein Vanhaezebrouck zoals we hem kennen op zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Op een bepaald moment begon het gesprek over de spitsen van de Buffalo's te gaan. En dan heeft hij wel iets te zeggen.

Over Hugo Cuypers bijvoorbeeld. Die heeft nog één doelpuntje nodig om de kaap van 30 te bereiken dit seizoen. Over alle competities heen welteverstaan. Vanhaezebrouck klopte zichzelf even op de borst voor de keuze van de voormalige spits van KV Mechelen.

"Doelpunten scoren, daarvoor hebben we hem gehaald natuurlijk. Hij speelt ook alles en kan dat aan. Ik herinner me nog de discussies over de andere spitsen die we hadden moeten halen en waar we vijf miljoen voor hadden moeten betalen", grijnsde hij.

"Wel, bekijk het parcours van die jongens eens en vergelijk met onze keuze... Dat is waarom het niet slecht is dat we mee mogen beslissen over bepaalde zaken. Mechelen speelde al dominant en we wisten dat hij het ook op de kleine ruimte kon. Dat was belangrijk, want wij spelen nog dominanter dan Mechelen. Hij kan het op de kleine en de grote ruimte. Het verrast me dan ook niet dat een spits met zijn kwaliteit meer gaat scoren in een dominanter team."

Gianni Bruno, dat is niet gelukt

Vanhaezebrouck gaf wel ook ruiterlijk toe dat ook hij foute keuzes maakte. "Ik ben ook Gianni Bruno gaan halen. We wisten dat hij bij Zulte Waregem vooral op de tegenaanval speelde. We vroegen ons af of dat ook zou lukken als we dominant zouden zijn, als hij mee druk moest zetten. Dat had gekund, maar het is niet gelukt. Nu zie je dat hij bij STVV, dat heel laag speelt, weer 18 doelpunten maakt."

Maar het is de uitzondering... "Ik heb ook Tissoudali gehaald, waar niemand is om geweest. Een gast van 28 die in Beerschot rondliep en niet alle weken top was. Je kijkt altijd naar het profiel dat je nodig hebt. Tarik is ook niet die dribbelvaardige spits die 100 procent afwerker is. 't Is geen Gift Orban."