Oud-scheidsrechter doet opvallende uitspraak over Vertenten en Delferiere in dossier Propere Handen

De scheidsrechters en de VAR kregen dit seizoen heel wat kritiek te verwerken. Voor voormalig internationaal topscheidsrechter Guy Goethals is dat soms logisch.

Tegen de VAR is Goethals zeker niet, omdat het het spel precies eerlijker zou moeten maken. Toch komt dat er geregeld niet uit en voelen heel wat ploegen in de Jupiler Pro League zich nog al te vaak bekocht door scheidsrechterlijke beslissingen.

“Het is belangrijk dat de juiste persoon op de juiste plaats zit. Sommige hoofdscheidsrechters zijn niet in de wieg gelegd om als VAR te fungeren. In België hebben we helaas te weinig professionals en moeten alle scheidsrechters alle functies invullen”, zegt Goethals aan Gazet van Antwerpen.

Topscheidsrechters heeft ons land al een tijdje niet meer op een groot toernooi. “De Belgische voetbalbond is er een paar aan het klaarstomen, maar er moet ook wat gelobbyd worden binnen de UEFA. Propere Handen heeft ons land niet geholpen. We zijn nog steeds een deel van onze geloofwaardigheid kwijt.”

Vertenten en Delferiere hebben volgens Goethals geen wedstrijden vervalst. “Daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Er is geen bewijs en dat zullen ze ook nooit vinden. Zeker van Vertenten verwachtte ik wel iets. Maar hij heeft wekenlang in de cel gezeten en werd geschorst.”

Een groot contrast met de andere verdachten in de zaak. “De managers en voorzitters die in die zaak betrokken waren, konden vrijwel meteen weer lachend in de tribunes zitten. Maar die twee arbiters zien we nooit meer terug. Dat vind ik jammer.”