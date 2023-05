Matchwinnaar Casper Nielsen had zich hier niet aan verwacht: "Maar misschien bedanken ze me straks niet meer"

Club Brugge maakte - net als Antwerp - weinig klaar aanvallend. Tot Casper Nielsen het veld opkwam. De Deen was weken out met een kuitblessure, maar kwam erin met de juiste mentaliteit. En het juiste scorend vermogen.

Het was de Nielsen die we kenden van zijn beste periode bij Union SG. De middenvelder was goed aan de bal, stevig in de duels en zocht de ruimte op. Zijn infiltraties waren dodelijk. "Dat ik zo lang niet kon spelen, was hard voor mij", reageerde hij na de match.

"Zeker omdat de jongens niet de resultaten konden halen die we wilden halen en dat ik hen niet kon helpen", zuchtte Nielsen. "Voor mij was het goed om belangrijk te zijn vandaag."

Club had zijn wraak voor de nederlaag van vorige week beet. "Het was deze week moeilijk om de juiste energie te vinden na die klap van Antwerp vorig weekend. Maar de fans waren fantastisch om ons erdoor te krijgen. Ondanks dat we nergens meer voor spelen, gaan we er nog elke week hard voor. We spelen voor onze trots."

Maar Nielsen deed ook zijn ex-club Union een cadeautje. De Brusselaars kunnen immers de leiding pakken in de Champions' Play-offs als ze winnen van Genk. "Of ik sms'jes verwacht? (lacht) Toen ik in de kleedkamer kwam, hadden ze al gestuurd om me te bedanken! Maar misschien bedanken ze me nu, maar doen ze dat niet meer na speeldag 6."