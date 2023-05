De eerste knaltransfer van de zomer is rond: 'Deze club hoest 120 miljoen euro op en plukt Kane weg bij Tottenham'

De kans is héél groot dat Harry Kane volgend seizoen niet meer te zien is bij Tottenham Hotspur. De aanvaller aast al enkele seizoenen op een transfer, maar nu is er een club wél bereid om de transfersom op te hoesten.

The Sun weet dat Tottenham Hotspur en PSG praten over de transfer van Harry Kane. De Parijse grootmacht wil zich versterken en heeft van de 82-voudig Engels international dé absolute prioriteit gemaakt. De voorbije seizoenen was er meermaals interesse voor Kane, maar ook in dit geval is er een héél groot verschil. PSG is wel bereid om 120 miljoen euro op tafel te gooien voor Kane.

En dat laatste is héél belangrijk. 120 miljoen euro is héél véél geld voor een 29-jarige aanvaller. Al is het geen geheim dat Daniel Levy (eigenaar Tottenham, nvdr.) zich elke keer keihard blijft opstellen tijdens onderhandelingen en niet van plan is om water bij de wijn te doen. Voor de volledigheid: de transfer zal normaliter begin juni worden officieel gemaakt.