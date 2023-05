Deila verliest geloofwaardigheid bij aanhang: "Dat is zijn echte plan met Club Brugge"

Ronny Deila blijft ontkennen dat hij met Club Brugge spreekt. Niemand lijkt de trainer van Standard echter nog te geloven.

Ook na de wedstrijd tegen Westerlo bleef Ronny Deila snoeihard ontkennen dat hij of zijn entourage contact hebben om trainer te worden bij Club Brugge, al lijkt niemand de woorden van de Noor nog te geloven.

“De Noor raakte verstrikt in zijn eigen communicatie”, is analist Alexandre Teklak heel erg duidelijk in La Dernière Heure. De timing van de berichten zitten hem natuurlijk ook niet mee, zeker nu het Europees ticket voor KAA Gent is.

Deila heeft de berichten over een vertrek naar Club Brugge altijd blijven ontkennen, maar dat had een averechts effect op de fans van Standard. Zij vergaten het goede seizoen en onthielden enkel het falen in de play-offs.

“Ik denk dat hij de interesse van Brugge wil gebruiken als argument om de directie van Standard onder druk te zetten. Ik denk niet dat het hem alleen om geld gaat, maar meer om zijn sportieve ambities. Hij zal niet nog eens zo'n tweede seizoen willen meemaken.”