Kompany krijgt gezelschap over het Kanaal: 'Leeds United wil profiteren van situatie en deze Belgische coach naar Engeland halen'

Het verhaal van Philippe Clement bij AS Monaco dreigt te eindigen. De voormalige coach van Club Brugge werd al gelinkt aan een terugkeer naar Jan Breydel, maar ook in Engeland wacht mogelijk een leuke uitdaging.

Philippe Clement heeft nog een contract voor één seizoen bij AS Monaco, maar het huwelijk dreigt te eindigen. De Belgische coach slaagde er niet in om de Monegasken naar een Champions League-ticket te loodsen. En dat werd voor het seizoen als dé absolute prioriteit gezien. Met andere woorden: een ontslag lonkt.

Er zijn naar verluidt informele gesprekken geweest met Club Brugge, maar een terugkeer lijkt er pas te komen als de andere opties - Ronny Deila, Karel Geraerts, Alfred Schreuder,... - uitgeput zijn. Al weet De Telegraaf dat de Belgische coach andere mogelijkheden heeft. Enkele Franse clubs volgen de situatie, maar ook uit Engeland is er interesse.

Premier League of Championship?

Leeds United ziet in Clement dé ideale opvolger van Sam Allardyce. Al zal de voormalige succescoach van KRC Genk en Club Brugge moeten bouwen. The Irons kamperen met nog één speeldag te gaan op een degradatieplaats. De kans is héél groot dat er een doorstart moet worden genomen in de Championship. Al heeft Vincent Kompany de voorbije maanden bewezen dat dat geen nadeel hoeft te zijn.