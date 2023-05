'Eindelijk een oplossing voor Charles De Ketelaere na horrorseizoen'

Het was geen makkelijk of leuk seizoen voor Charles De Ketelaere. Is er eindelijk een oplossing op komst?

Charles De Ketelaere vertrok afgelopen zomer voor 35 miljoen euro van Club Brugge naar AC Milan, maar daar liep het dit seizoen minder dan verwacht. Een catastrofaal seizoen werd het, waarin de Belg zich nooit echt kon doordrukken bij de Milanezen. Zeker in de media werd hij al meermaals negatief afgeschilderd. © photonews In de 1462 speelminuten over 39 wedstrijden totaliseerde de Rode Duivel nul doelpunten en één assist bij zijn nieuwe club. Huurdeal Nu is er mogelijk een oplossing in de maak voor de spelmaker. Een nieuw seizoen op dezelfde manier? Dat kan en mag niet. De 22-jarige Belg zou op weg kunnen zijn naar Monza volgens de Italiaanse media. Zij zouden hem willen huren.