Komen er buitenlandse investeerders naar nieuwe club in 1B? Voorzitter laat zich uit over de zaak

Na de 6-2 tegen Knokke is het voor Club Luik nu uitkijken naar de toekomst. Gaat het geweer van schouders veranderd worden?

Jean-Paul Lacomble heeft zich uitgelaten over de toekomst van Club Luik, dat volgend seizoen in de Challenger Pro League zal uitkomen.

"We zijn al begonnen aan ons werk enkele weken geleden. Zowel sportief, administratief als financieel wordt er volop nagedacht", klinkt het bij Walfoot.

Voorbereiding tot in de puntjes

"We zijn alles aan het voorbereiden tot in de puntjes. Of ik nog voorzitter blijf? De vraag zal gesteld worden als ze zich stelt. We wilden naar 1B met een Luiks bestuur en dat is gebeurd."

Rest de vraag: wat nu? Zelfs buitenlandse investeerders lijken een realistische optie: "Als je naar boven wil blijven kijken, komt er een moment dat je op een andere manier naar versterking moet uitkijken. Het is geen prioriteit, maar het zit niet in de diepvries."