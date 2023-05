Johan Boskamp praat voor het eerst over de moeilijkste periode in zijn leven: "Ze willen me erdoor trekken, maar het lukt niet"

Johan Boskamp is één van de sympathiekste mensen die er in de voetbalwereld rondlopen. Maar de analist is de laatste tijd niet gespaard geweest door het leven. Er waren zijn grote gezondheidsproblemen, maar ook het overlijden van zijn kleinzoon, die uit het leven stapte. Littekens die niet genezen.

Zijn vrouw Jenny overleed in 2001, maar intussen vond hij een nieuwe liefde in Lydia. Maar de recente gebeurtenissen hebben zware wonden geslagen. "Jen was al weg, en nu ook mijn kleinzoon", doet hij zijn verhaal in HUMO.

"Ik wil er niet meer over praten, mijn zoon en schoondochter worden gek als ik dat doe. Normaal ga ik elke zomer met mijn zeven kleinkinderen op vakantie. Nu niet meer, waarom zou ik? Ik mis er één, en ik weet nog steeds niet waaróm. Ze blijven me vragen: ‘Opa, we gaan toch?' Ze willen me erdoor trekken, maar het gaat niet. Het is kut, echt kut. Daarom geniet ik nu zo als ik mensen gelukkig zie: ik weet dat er ook een andere kant aan de medaille zit."

Op zo'n moment is voetbal bijzaak. "Het stelt geen kloten voor, Jantje", zegt hij tegen de interviewer. "He-le-maal niks. Voetbal is altijd alles voor mij geweest. Tot je ineens mensen gaat missen. Mensen voor wie je het allemaal doet. Dan stelt het allemaal niks meer voor."