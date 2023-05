AZ Alkmaar gaat stevig achter relschoppers na het duel tegen West Ham United

Het had zomaar Anderlecht tegen KAA Gent kunnen zijn, maar het werd uiteindelijk AZ Alkmaar tegen West Ham United in de Conference League. Na zware rellen in de terugwedstrijd heeft het clubbestuur van AZ serieuze sancties gegeven aan de relschoppers.

De Nederlandse politie en AZ sloegen de handen in elkaar om de relschoppers te pakken te krijgen die de hoofdtribune probeerde te bestormen. Beelden en foto's kwamen zelfs op het programma 'Opsporing Verzocht' om zo de daders te vinden. Momenteel werden er al 43 geïdentificeerd. Zij kregen al een voorlopig stadionverbod, maar zij zullen niet de enige zijn die een straf krijgen. “Het wordt allerminst uitgesloten dat nog meer lokale stadionverboden worden opgelegd. Los van dit besluit vanuit de club, is het strafrechtelijk onderzoek door de autoriteiten nog volop gaande”, aldus de Alkmaarse club. “Bovendien wordt er met de betrokken autoriteiten gesproken over de wedstrijdorganisatie voor aankomende zondag, wat zoals altijd maatwerk is. Het uitgangspunt is hierbij dat de vele duizenden goedwillende AZ-supporters een plezierig wedstrijdbezoek moeten kunnen ervaren.” Komend weekend komt PSV op bezoek in Alkmaar voor de laatste wedstrijd van het seizoen.