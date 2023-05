Dat of buiten: Belgische coach krijgt strenge voorwaarde opgelegd

Philippe Clement kende tot nog toe wisselend succes in Zuid-Frankrijk. De coach heeft intussen een waarschuwing ontvangen van het Monegaskisch bestuur.

Europees voetbal of buiten. Volgens L'Equipe is dat de harde eis van het bestuur voor de Belgische coach bij AS Monaco. Met nog twee wedstrijden te gaan staat de Zuid-Franse club op een vierde plaats in de Ligue 1, met een voorsprong van twee punten op Lille en drie punten op Rennes. Pittig detail: Monaco speelt morgenavond op het veld van Rennes. De top vijf in Frankrijk plaatst zich voor Europa.

Vorig seizoen zag Clement een tweede plaatst op de laatste speeldag nog wegglippen, en moest het vrede nemen met een ticket voor de derde voorronde van de Champions League. Die dubbele confrontatie met PSV dit seizoen overleefde het niet, en ook in de Europa League werd Monaco in de 1/16de finales gewipt door Leverkusen.

Het vertrek van Paul Mitchell, de technisch directeur die hem naar Frankrijk haalde, speelt in het nadeel van de 49-jarige Belg. De Monegasken zouden achter de schermen zelfs al bezig zijn met een mogelijke opvolger en kwamen uit bij Salzburg-coach Matthias Jaissle.