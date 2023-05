Genk en Anderlecht proberen Club Brugge opnieuw loef af te steken voor doelpuntenmachine, eigenaar wil meer dan 7,5 miljoen euro

De strijd om een Braziliaanse spits zou nog wel eens héél erg pittig kunnen worden de komende weken en maanden. "De strijd onder de Belgische teams is groot."

Anderlecht speelde dit seizoen nog tegen hem in de Conference League en dat was afgelopen winter een van de redenen waarom paars-wit hem (nog) niet kon binnenhalen.

Nu doen ze een nieuwe poging om Igor Thiago los te weken bij het Bulgaarse Ludogorets in de strijd om een nieuwe spits. Dat is dezer dagen nog eens duidelijk geworden.

De oorlog voor hem lijkt zo helemaal losgebarsten, want ook Club Brugge en Genk zijn vol in de markt voor de 21-jarige Braziliaan.

Erg onlogisch is dat niet, want hij was al goed voor 19 goals en 11 assists over alle competities heen en heeft ondertussen een marktwaarde van een miljoen euro volgens Transfermarkt.

Recordbedrag

Een dik jaar geleden kwam hij voor 620.000 euro over van het Braziliaanse Cruzeiro naar het Bulgaarse Ludogorets.

Volgens Bulgaarse bronnen is Club Brugge daarbij al even de grootste kanshebber, enkele dagen geleden werd gesproken over een deal van vier miljoen euro.

Maar zoals we eerder al wisten te melden: Thiago is geen goedkope speler en ook zijn looneisen liggen hoog.

De sportief directeur van de Bulgaren Georgi Karamandzhukov heeft alvast verklaard dat ze voor Igor Thiago een recordbedrag willen en dat er inderdaad verschillende Belgische teams in de race zijn.

Boter bij de vis?

En dat zou dan willen zeggen: meer dan 7,5 miljoen euro. Dat bedrag betaalde Bordeaux namelijk in het seizoen 2017-2018 voor Jonathan Cafu.

Of dat een methode is om de prijs nog wat verder op te drijven, dan wel een gemeende stelling? Dat zal moeten blijken. Bij Ludogorets voelen ze alvast aan dat Thiago houden onmogelijk lijkt.