Vele miljoenen onderweg voor Gent: topclub opent gesprekken met Buffalo's over Gift Orban

De kans dat Gift Orban volgend seizoen nog bij KAA Gent speelt, is klein te noemen. Na een paar maanden heeft de Nigeriaanse spits al zo'n indruk gemaakt dat de Europese top staat te dringen om hem in te lijven. Maar één club is al concreet geworden en maakt een heel goeie kans.

Volgens onze informatie is Lille in de dans gesprongen voor Orban. Niet toevallig, want de Franse grensclub haalde eerder al Jonathan David uit de Ghelamco Arena weg voor 27 miljoen. De 23-jarige Canadees hoopt deze zomer echter een nieuwe toptransfer te maken.

Hij scoorde dit seizoen 22 keer in 35 matchen en voor hem staan de allergrootste clubs in de rij. Lille denkt dus aan Orban om hem te vervangen. Orban scoorde 20 keer in 20 officiële matchen voor de Buffalo's en toonde zich enorm efficiënt.

Zijn marktwaarde wordt nu al geschat om en bij de 20 miljoen en als er een club dat geld op tafel kan leggen, zal men in Gent niet twijfelen. De financiële situatie is er - zoals Hein Vanhaezebrouck al een paar keer aanhaalde - niet van dien aard dat ze die som kunnen laten liggen. Lille ligt dus in pole position

Met nog twee wedstrijden te gaan staan ze vijfde, de laatste plaats die recht geeft op Europees voetbal. Maar ze voelen de hete adem van Rennes in hun nek.