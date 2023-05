Zo beleven Anderlecht-spelers lange vakantie: "Leuk om wedstrijd van zó een hoog niveau mee te pikken"

Anderlecht kende dit seizoen een anticlimax van jewelste. Terwijl de ontknoping in onze hoogste voetbalklasse nadert, hebben de spelers van paars-wit meer dan genoeg tijd om de batterijen op te laden.

Zeno Debast (19) heeft het voetbal de voorbije weken in ieder geval niet los gelaten. "Ik pikte een paar wedstrijden mee, zoals de Champions League-match tussen Real en City. In Madrid. Het is leuk om een duel van zó‘n hoog niveau te kunnen meepikken. Terwijl ik eigenlijk zélf op een veld moet staan... Van waar de tickets? (lacht). Ik kreeg twee kaarten via Eden Hazard. Ja, dat was een leuk gebaar", aldus de verdediger voor HLN.

Francis Amuzu (23) en Jan Vertonghen (36) namen daarentegen even wat afstand van het voetbal. Vertonghen bevindt zich momenteel in Ibiza. Ook Amuzu geniet van het mooie weer en paradijselijke stranden. Twee weken geleden bezocht Jan Vertonghen nog Remco Evenepoel in de Giro d'Italia. De voormalig jeugdspeler van Anderlecht moest vorige week als leider de Giro echter verlaten met corona.

Over een tweetal weken worden de spelers opnieuw op Neerpede verwacht.