Laatste promovendus naar de Premier League is bekend na spannende finale, twee ex-Club spelers promoveren mee

Luton Town is de laatste club die zich heeft verzekerd van promotie naar de Premier League. Na strafschoppen tegen Coventry City op Wembley kon het feest vieren.

Luton Town en Coventry City waren de afgelopen jaren aan een opmars bezig in Engeland. Dat ze de play-off voor de promotie haalden was al hele prestatie voor de twee clubs.

Bij Luton Town speelden Marvelous Nakamba en Ethan Horvath, beiden ex-Club Brugge, mee. Zij zagen hun aanvoerder aanvoerder Tom Lockyer na acht minuten plots neerzakken, maar uiteindelijk werd hij bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht.

Jordan Clark maakte voor Luton de 0-1 na 23 minuten. Harmer maakte in de 66ste minuut de gelijkmaker voor Coventry. In minuut 117 scoorde Luton nog de winning goal, maar die werd geannuleerd door de VAR.

Voor het eerst in dertig jaar naar hoogste niveau

Penalty's moesten dus beslissen over wie naar de Premier League promoveerde. De eerste vijf penalty's werden door beide clubs omgezet en Luton zette ook de zesde penalty om, bij Coventry werd die gemist.

Luton Town mag dus volgend seizoen in de Premier League aantreden. Ze speelden voor het laatst op het hoogste niveau in 1991/92, het jaar voor de oprichting van de Premier League. In 2013 speelde Luton nog in de vijfde klasse, volgend seizoen dus op het hoogste niveau.