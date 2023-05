Rode Duivel staat te blinken samen met Mbappé en Messi in voorhoede

Rode Duivel Loïs Openda heeft er een boerenjaar opzitten. De aanvaller had een groot aandeel in de verrassende tweede plaats van Lens in de Ligue 1 en werd daar ook voor beloond.

Openda heeft een plaatsje gekregen in het Ligue 1 Team van het Seizoen. Da's een grote eer, zeker als je ziet wie er met hem in de aanval staat: Kylian Mbappé en Lionel Messi. Openda staat te blinken tussen de twee wereldsterren van PSG. Openda maakte de overstap van Club Brugge naar Lens en scoorde maar liefst 20 keer dit seizoen. Hij bezorgde zijn team daarmee Champions League-voetbal voor volgend seizoen.