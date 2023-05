'Antwerp kan zondag titel pakken in Genk, maar... Pro League brengt trofee in dat geval niét naar Limburg'

Antwerp FC krijgt zondag een herkansing om de titel te pakken op het veld van KRC Genk. Een Antwerpse titelhuldiging in de Cegeka Arena zal er echter niet komen. De kampioenentrofee komt enkel in het geval van een Limburgs feestje naar Genk.

Antwerp FC, KRC Genk en Union SG kunnen komende zondag de titel winnen. Dat willen zeggen dat de kampioenentrofee moet worden uitgereikt in Brussel of Genk. Al heeft de Pro League voor de Great Old al een uitzondering bedacht.

Het Laatste Nieuws weet dat de trofee in het geval van een Antwerpse titel niét naar de Cegeka Arena - Antwerp speelt zondag op het veld van Genk - zal gebracht worden. Het stamnummer één wordt in dat geval meteen gehuldigd op de Bosuil.

Huldiging op de Bosuil

Antwerp zet de deuren van de Bosuil open voor fans die de wedstrijd op een groot scherm willen volgen. In het geval van de titel zullen ook de spelers in de loop van de avond koers zetten richting hun thuishaven. In dat geval wordt de trofee simpelweg later op de avond overhandigd in Deurne-Noord.