Antwerp, Union en Racing Genk kunnen beginnen te dromen

Volgende zondag volgt de ontknoping van de titelstrijd in de Jupiler Pro League. Antwerp, Union en Racing Genk kunnen al beginnen te dromen van een titel of wie ze zullen treffen in de Champions League.

In vele competities zijn de Europese tickets al verdeeld. Zo kunnen Antwerp, Union en Racing Genk al beginnen te rekenen. Wie van de drie die vicekampioen wordt die kent al zijn eerste tegenstanders. In de tweede voorronde van de Champions League is België groepshoofd en daardoor komen het Griekse Panathinaikos of het Zwitserse FC Servette uit de trommel. In de volgende ronde wachten er een aantal topploegen. Zo kan dan Marseille, Rangers, Braga of PSV uit de trommel komen. Geen gemakkelijke opdracht voor de vicekampioen.