'Bayern München laat transferrecord sneuvelen en haalt met deze Engelse international eerste versterking naar Beieren'

Bayern München gaat het eigen uitgaande transferrecord laten sneuvelen. De Duitse landskampioen staat op het punt om Declan Rice over te nemen van West Ham United. En dat kost een aardig zakcentje.

SkySports weet dat Bayern München honderd miljoen euro zal ophoesten om Declan Rice naar de Bundesliga te halen. De 24-jarige middenvelder komt over van West Ham United. De partijen onderhandelen momenteel over de laatste puntjes en komma's van het papierwerk.

Bayern München weigerde de voorbije seizoenen mee te doen in de financiële wedloop voor spelers. Der Rekordmeister beseft echter dat ze hun machtspositie verliezen. In Europa dansen ze al even niet meer mee op het Kampioenenbal, maar ook de Duitse landstitel werd ei zo na te grabbel gegooid.