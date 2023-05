Eden Hazard kost Real Madrid handen vol geld, maar een oplossing is in de maak

Eden Hazard wordt nauwelijks of niet nog gebruikt door Carlo Ancelotti. Een dure speler om niet te gebruiken, maar mogelijk is er een oplossing in de maak.

Bij Real Madrid ontbraken dit weekend vier aanvallers (Benzema, Vinicius, Asensio en Mariano) en toch was er geen plaats voor Eden Hazard op het veld. Een speler die ooit nog 100 miljoen heeft gekost is totaal uit de gratie gevallen. Zijn salaris dit seizoen is € 28 miljoen bruto en hij heeft 392 minuten gespeeld. Dit betekent dat hij Real Madrid 70.000 euro heeft gekost. Een fortuin voor één doelpunt tegen Celtic op de eerste speeldag van deze Champions League. Mogelijk is er wel een oplossing in de maak. Volgens de Spaanse pers zou Real Madrid van plan zijn om zich te ontdoen van Hazard. De Madrilenen willen zijn contract in onderling overleg ontbinden. Zo zou Real Madrid van de hoge loonkost af zijn en kan Hazard op zoek naar een ploeg waar hij terug minuten kan maken.