Verheyen streng voor Club Brugge na geklungel tegen Genk: "Onbegrijpelijke cadeautjes"

Club Brugge ging ook tegen KRC Genk onderuit en heeft zo amper 3 op 15 gepakt in play-off 1. Ook tegen de Limburgers was er heel wat te vertellen.

KRC Genk won met 1-3 op bezoek bij Club Brugge, maar het defensieve werk van blauw-zwart was niet om over naar huis te schrijven.

"Er zaten cadeautjes tussen", was Verheyen duidelijk. "Ik geloof wel dat ze hun best doen en een waardige tegenstander willen zijn."

"Ik geloof dat wel en dat zullen ze tegen Union ook proberen te doen, maar sorry: Nielsen duwde die ene bal gewoon los in de voeten van de aanvaller."

"Dat was onbegrijpelijk. En dan was er Hendry ... Bij hem zie je dat wel eens vaker, daar verschoot ik minder van. Maar toch: het is opnieuw een cadeau."

Cadeautjes

"Ik wil niets insinueren voor alle duidelijkheid, het was gewoon slecht verdedigd", aldus Gert Verheyen in Extra Time.

"Je moet ook die verbetenheid en die agressiviteit hebben. En dat had Club Brugge niet meer, dat hadden ze nodig om een harde tegenstander te zijn."